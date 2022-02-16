Каррагер о стиле игры «Реала» против «ПСЖ»: «Отмена правила выездного гола – ужасное решение»

Бывший защитник «Ливерпуля» критически отозвался об оборонительном стиле игры «Реала» в первом матче 1/8 финала на выезде с «ПСЖ» (0:1).

играет на 0:0. Я никогда не видел, чтобы они играть настолько оборонительно. УЕФА должен придумать, как стимулировать игру гостей в атаку в матчах на выбывание», – написал журналист Майкл Кокс.

«Ужасное решение – отменить правило выездного гола», – отреагировал Каррагер.

Ранее при равенстве голов, забитых командами по сумме двух матчей, преимущество получала команда, забившая больше в гостях. С этого сезона данное правило отменили.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча между и «Реалом».

Напоминаем: больше никакого правила выездного гола в еврокубках