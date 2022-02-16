Месси впервые не забил пенальти в игре с «Реалом». В «Барсе» было 6 точных ударов

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«ПСЖ» принимает «Реал» (0:0, второй тайм) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 62-й минуте нападающий парижан Лионель Месси не сумел реализовать пенальти, назначенный главным арбитром Даниэле Орсато. Вратарь мадридцев Тибо Куртуа отразил удар.

Месси впервые не забил «Реалу» с одиннадцатиметровой отметки. Все шесть его попыток, когда он выступал за «Барселону», были успешны, удар в составе «ПСЖ» стал первой неудачей.

«ПСЖ» – «Реал». 0:0 – Куртуа отбил пенальти Месси. Видеотрансляция и текстовый онлайн

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