Месси впервые не забил пенальти в игре с «Реалом». В «Барсе» было 6 точных ударов

«ПСЖ» принимает «Реал» (0:0, второй тайм) в первом матче 1/8 финала .

На 62-й минуте нападающий парижан не сумел реализовать пенальти, назначенный главным арбитром . Вратарь мадридцев Тибо Куртуа отразил удар.

Месси впервые не забил «Реалу» с одиннадцатиметровой отметки. Все шесть его попыток, когда он выступал за «Барселону», были успешны, удар в составе «ПСЖ» стал первой неудачей.

«ПСЖ» – «Реал». 0:0 – Куртуа отбил пенальти Месси. Видеотрансляция и текстовый онлайн