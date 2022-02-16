Каземиро и Менди пропустят ответный матч «Реала» с «ПСЖ» из-за перебора желтых карточек

«ПСЖ» принимает «Реал» (0:0, первый тайм) в первом матче 1/8 финала .

На 37-й минуте хавбек гостей сбил в центре поля полузащитника хозяев .

Главный арбитр показал бразильцу желтую карточку, и теперь из-за перебора предупреждений футболист пропустит ответный матч команд.

Во втором тайме защитник Ферлан Менди получил предупреждение за фол на Данилу Перейре. Менди также не сыграет в ответном матче.

Вторая игра между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 9 марта в .

«ПСЖ» – «Реал». Месси и Бензема играют. Видеотрансляция и текстовый онлайн