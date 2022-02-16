Каземиро и Менди пропустят ответный матч «Реала» с «ПСЖ» из-за перебора желтых карточек

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«ПСЖ» принимает «Реал» (0:0, первый тайм) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 37-й минуте хавбек гостей Каземиро сбил в центре поля полузащитника хозяев Леандро Паредеса.

Главный арбитр Даниэле Орсато показал бразильцу желтую карточку, и теперь из-за перебора предупреждений футболист пропустит ответный матч команд.

Во втором тайме защитник Ферлан Менди получил предупреждение за фол на Данилу Перейре. Менди также не сыграет в ответном матче.

Вторая игра между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 9 марта в Испании.

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