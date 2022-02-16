Каземиро и Менди пропустят ответный матч «Реала» с «ПСЖ» из-за перебора желтых карточек

«ПСЖ» принимает «Реал» (0:0, первый тайм) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 37-й минуте хавбек гостей Каземиро сбил в центре поля полузащитника хозяев Леандро Паредеса.
Главный арбитр Даниэле Орсато показал бразильцу желтую карточку, и теперь из-за перебора предупреждений футболист пропустит ответный матч команд.
Во втором тайме защитник Ферлан Менди получил предупреждение за фол на Данилу Перейре. Менди также не сыграет в ответном матче.
Вторая игра между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 9 марта в Испании.
«ПСЖ» – «Реал». Месси и Бензема играют. Видеотрансляция и текстовый онлайн