Куртуа отразил 3-й пенальти подряд. Сегодня он парировал удар Месси в Париже

Голкипер отразил удар форварда «ПСЖ» с пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, второй тайм).

29-летний вратарь сборной Бельгии парировал третий пенальти подряд, назначенный в его ворота.

Ранее он отразил удары из «Валенсии» в матче и Рауля Гарсии из «Атлетика» в игре за Суперкубок Испании.

Всего за время в «Реале» в ворота Тибо были назначены 24 пенальти, 18 раз соперники забивали, 5 раз голкипер отражал удары, 1 раз соперник промахнулся.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и . Также на сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.