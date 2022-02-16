Куртуа отразил 3-й пенальти подряд. Сегодня он парировал удар Месси в Париже

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа отразил удар форварда «ПСЖ» Лионеля Месси с пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, второй тайм).
29-летний вратарь сборной Бельгии парировал третий пенальти подряд, назначенный в его ворота.
Ранее он отразил удары Гонсалу Гедеша из «Валенсии» в матче Ла Лиги и Рауля Гарсии из «Атлетика» в игре за Суперкубок Испании.
Всего за время в «Реале» в ворота Тибо были назначены 24 пенальти, 18 раз соперники забивали, 5 раз голкипер отражал удары, 1 раз соперник промахнулся.
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