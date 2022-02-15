У «Реала» 1 удар за 1-й тайм, у «ПСЖ» – 6. Парижане больше владеют мячом – 60% на 40%, лучше пасуют

«ПСЖ» принимает «Реал» в рамках первого матча 1/8 финала (0:0, перерыв).

Французский клуб играет с преимуществом, что отражается в статистическим показателях.

больше «Реала» владел мячом в первом тайме – 60% против 40%, нанес больше ударов – 6 (в створ – 1) против 1 (0), подал больше угловых – 4 против 1.

Хозяева также отдали больше передач – 403 (точность – 95%) против 256 (88%).

Голкипер «Реала» совершил 3 сэйва, вратарь «ПСЖ» – 0. Команды получили по 1 желтой карточке.

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