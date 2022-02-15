«Больные люди». Широков об украинских фанатах на полуфинале Евро с Россией по мини-футболу

Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался о полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу между командами России и Украины (3:2).

– Как к виду спорта отношусь хорошо, сам в него играл, но сейчас игра стала более схематичной – как баскетбол. Если кто-то делает нестандартное, то просто вау.

Наши ребята молодцы, единственное, – который по счету финал уступили. Надеюсь, в следующий раз победят.

– Как смотрели на матч с Украиной, когда украинские болельщики кричали гадости в адрес России?

– Больные люди. Надо свою страну поддерживать, а не кого-то оскорблять. Может, тогда бы и выиграли. Не думаю, что эти кричалки придавали сил их команде, – сказал Широков.

В финале турнира россияне проиграли Португалии (2:4).

Украинские фанаты призывали к насилию в отношении россиян во время матча Украина – Россия в полуфинале ЧЕ по мини-футболу, а также оскорбляли президента России Владимира Путина, скандируя «Путин – #####!»

Россия в финале ЧЕ по мини-футболу! 3:2 с Украиной – решили гол ножницами и отбитый пенальти за 70 секунд до конца