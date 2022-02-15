Гендиректор «Шахтера о возможном вторжении России на Украину: «Обстановка в целом нормальная, новости читаем, но сохраняем спокойствие»

Генеральный директор «Шахтера» рассказал об обстановке в команде на фоне новостей о возможном обострении конфликта России и Украины.

– В связи с участившейся информацией о возможном военном вторжении со стороны России наиболее актуальный, наверное, вопрос: как обстановка в команде, какие планы на ближайшие дни?

– Обстановка в целом нормальная, новости читаем, но сохраняем спокойствие.

Ситуацию мониторим и на данный момент не видим каких-либо поводов для повышенного беспокойства. Команда тренируется и входит в завершающую стадию сборов.

Предстоит еще три товарищеских матча, и затем возвращаемся в Киев и продолжим подготовку к первому поединку с «Металлистом 1925» в Святошино.

– Когда возвращаетесь?

– Я буду в Киеве уже в пятницу, 18-го, а команда и тренерский штаб днем позднее – 19 февраля.

– Президент также планирует быть в в ближайшие дни?

– Насколько мне известно, Ринат Леонидович [Ахметов] будет еще раньше – 16 февраля у него запланирована рабочая поездка в Мариуполь.

Поэтому хочу всех, кто беспокоится, успокоить. Все наши внутренние клубные службы работают в обычном режиме. Мы возвращаемся и готовимся к продолжению чемпионата, – цитирует Палкина Tribuna.com со ссылкой на пресс-службу клуба.

Владелец «Шахтера» Ахметов и ряд бизнесменов из списка Forbes покинули Украину. Сообщалось о возможном вторжении России в страну во время Олимпиады