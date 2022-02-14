Суркис о возможном вторжении России на Украину: «Никуда не собираюсь ехать и бежать. Если ты паникуешь, то уже проиграл»

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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что не собирается покидать Украину на фоне сообщений о возможном вторжении российских войск в страну.

– Ситуация в стране очень напряженная, есть откровенно панические настроения. Как сейчас организована работа клуба?

– Я сижу в своем кабинете, и это происходит каждый день. Никуда не собираюсь ехать и бежать, считаю, что в наше непростое время важно соблюдать покой и хладнокровие. Если ты паникуешь, то уже проиграл.

Планирую в ближайшее время работать в Киеве, планирую посетить сбор «Динамо» U19 и первой команды, которые готовятся в Турции, пообщаться с игроками, тренерами и посмотреть на рабочий процесс.

К настоящему моменту наш клуб практически полностью закрыт на карантин, к сожалению, у нас очень много случаев коронавируса. При этом в прошлом году мы провели полную вакцинацию работников «Динамо», а сейчас организовали дистанционную работу большинства отделов.

У меня нет возможности решать все вопросы на дому, поэтому я регулярно нахожусь в клубном офисе. Вот сегодня нужно закрыть вопросы с оплатой чартера наших команд из Турции, подписать бумаги.

Никакой паники у нас нет, мы спокойны и готовы к разным сценариям развития событий. Я верю в то, что в нашей стране все будет хорошо, и приглашаю болельщиков на трибуны. Нашим командам нужна их поддержка, внимание и энергия.

Обе команды «Динамо» приложат все усилия, чтобы порадовать болельщиков не только положительными результатами, но и качественной игрой, – сказал Суркис.

Сообщалось, что владелец «Шахтера» Ринат Ахметов и ряд бизнесменов из списка Forbes покинули Украину. 

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