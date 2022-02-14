Владелец «Шахтера» Ахметов и ряд бизнесменов из списка Forbes покинули Украину. Сообщалось о возможном вторжении России в страну во время Олимпиады

Украинские бизнесмены из списка 100 богатейших в стране покидают Украину чартерными рейсами и на частных самолетах на фоне сообщений о возможном вторжении российских войск в страну, сообщает «Украинская правда».

Среди покинувших страну – владелец .

13 февраля из Киева вылетело около 20 самолетов. В воскресенье за границу улетели бизнесмены Андрей Ставницер (49-е место в списке Forbes) и Вадим Нестеренко (96-е место), днем ранее – Вадим Столар (64-е место) и Василий Хмельницкий (29-е место).

Ринат Ахметов (первое место в списке Forbes) улетел в Цюрих еще 30 января, а в воскресенье Украину покинул еще один его самолет. В конце января страну покинул и бизнесмен Виктор Пинчук (второе место).

Как отмечается, в пресс-службе Ставницера сообщили, что бизнесмен находится в командировке и на днях вернется назад. В пресс-службе Хмельницкого рассказали, что тот улетел со своей командой на обучение и должен вернуться 20 февраля. Там добавили, что поездка была запланирована за три месяца, его дети находятся на Украине.

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