Глава судей Перейра о Кукуяне: «Он второй год подряд не сдал тест по английскому. Грустная история, при мне такого не повторится»

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра прокомментировал ситуацию с недопуском арбитра Павла Кукуяна к работе на международных матчах.

– Кукуян не был допущен к судейству международных матчей. Он вновь не сдал тест по английскому?

– Да, это грустная история для нас. К сожалению, он второй год подряд не сдал тест по английскому языку. Мы потеряли одну позицию в числе претендентов на международные матчи.

При мне такого не повторится, потому что я не буду продвигать на европейские матчи, пока не буду уверен, что они полностью готовы коммуницировать на английском. Это также касается физических показателей и остальных вводных.

– Этот тест (на знание английского) настолько сложный?

– Нет. В дополнение скажу, что РФС дает возможность судьям учиться английскому бесплатно. Есть все условия для тех, кто хочет делать международную карьеру. Если это невозможно по личным причинам, окей, но надо тогда предотвращать такие ситуации. Потому что из-за этого мы теряем позицию, а это не очень хорошо для страны и футбола в целом, – сказал Перейра.