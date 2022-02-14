Глава судей Перейра о Казарцеве и Турбине: «Они возвращаются. Начнут с первых туров после возобновления сезона»

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра рассказал о том, что отстраненные арбитры и вернутся к работе.

– Турбин и Казарцев были отстранены, но сейчас работают на сборе. Можно ли сказать, что они возвращаются к полноценной работе?

– Они возвращаются. Начнут с первых туров после возобновления сезона.

– РФС рекомендовал Василия Казарцева в лист арбитров ФИФА, но в итоге он там не оказался. Есть какие-то объяснения этому?

– В каждой стране есть определенное количество кандидатов в лист ФИФА, но в итоге именно ФИФА определяет, сколько им нужно судей на сезон. Мы подали список из 5 человек в лист ВАР ФИФА, но в итоге их оказалось четверо, – сказал Перейра.