Карло Анчелотти: «Хотим выбить «ПСЖ» из ЛЧ. Эта игра могла бы стать финалом, и никто не удивился бы»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями перед игрой с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У меня хорошие ощущения, у нас – вся уверенность мира. Это сложный матч, трудный соперник. Как и мы, они хотят выиграть турнир. Эта игра могла бы стать финалом, и никто не удивился бы. Мы хотим выбить «ПСЖ».

О времени в «ПСЖ» у меня прекрасные воспоминания. Мне нравилось там работать из-за фанатов, вижу, что там чудесная команда. Почеттино отлично работает, там большое давление. Важно победить. Нас ждет топ-матч.

Думаю, обе команды находятся под давлением, это отличные соперники. Нам будет сложно с ними, им – с нами. Таковы эти матчи. Не нужно слишком много думать. Нужно хорошо готовиться, терпеть и справляться с давлением. Мы сыграем с прекрасной командой на отличном стадионе. Единственное, о чем нам нужно думать, – это то, как показать максимум. Мы сделаем это.

Тренеру к таким матчам не очень сложно готовиться. Уверен, здесь у игроков стопроцентная мотивация. Нужно подготовить хороший план, но завтра сыграют довольно узнаваемые команды. Составление плана не будет сложным ни для меня, ни для Почеттино», – сказал Анчелотти.

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