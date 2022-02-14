Бензема об игре «ПСЖ»: «Иногда на это не очень приятно смотреть, но в ЛЧ команды играют лучше. Фаворита нет»

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Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о предстоящей игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Фаворита нет. В сегодняшнем футболе их не бывает. Ты можешь победить, можешь выйти в финал, но впереди 90 минут, и победит тот, кто сильнее хочет этого. Если сравнивать наши составы, то они схожи. В футболе сегодня нет фаворитов.

Посмотрим, удастся ли нам победить. Мы здесь, чтобы провести хороший матч. Нужно на 100% выложиться, показать, на что мы способны. Я хорошо себя чувствую. Буду тренироваться, и мы примем решение [об участии в матче].

Я всегда готов помочь команде. Если бы это было не так, то я не играл бы за «Реал». Если нужно форсировать восстановление, я буду это делать. Но главное – не усугубить травму, ведь это навредит команде. Посмотрим, какими будут мои ощущения».

Об игре «ПСЖ»

«Это сложно. Они играют против команд, которые ждут своего шанса. Сложно играть хорошо, когда приходится 70 минут действовать в такой манере. Иногда на это не очень приятно смотреть. Нужно ждать и проявлять терпение.

Но, по моему мнению, это отличная команда. У них есть прекрасные исполнители, хорошие защитники, хороший центр поля. В Лиге чемпионов команды играют лучше», – сказал Бензема.

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