Почеттино перед «Реалом»: «Иногда ожидания от «ПСЖ» чрезмерны. Сыграем с одним из лучших клубов мира, если не лучшим»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Маурисио Почеттино Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мыслями перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы будем бороться на максимуме. Мы сыграем против одного из лучших клубов мира, если не лучшего. Но мы уверены в себе и будем бороться за победу.

Игроки верят до последней минуты. Это отличная команда. Мы очень мало пропускаем, мало проигрываем, и это означает, что талант – это не только моменты или забитые голы, у нас есть талантливые оборонительные игроки, которые дают команде баланс. Это основа всего.

Есть много положительных моментов, которые следует подчеркнуть. Но иногда ожидания чрезмерны. День за днем мы становимся лучше, и это важно заметить», – сказал Почеттино.

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