Перес и президент «ПСЖ» поужинают в Париже за день до матча ЛЧ. Между ними напряженные отношения

Президент и глава поужинают в понедельник вечером в парижском ресторане Savoy, который был признан лучшим в мире в 2020 году.

Как пишет Marca, Перес и Аль-Хелайфи встретятся спустя год напряженности и молчания. Отмечается, что форвард Килиан Мбаппе также стал причиной того, что отношения между клубами испортились.

Ужин – часть протокола всех матчей Лиги чемпионов. Он должен продлиться несколько часов.

Напомним, что Перес также – сторонник Суперлиги, а Аль-Хелайфи изначально выступал против этого проекта.