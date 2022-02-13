Перес и президент «ПСЖ» поужинают в Париже за день до матча ЛЧ. Между ними напряженные отношения

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Президент «Реала» Флорентино Перес и глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поужинают в понедельник вечером в парижском ресторане Savoy, который был признан лучшим в мире в 2020 году.

Как пишет Marca, Перес и Аль-Хелайфи встретятся спустя год напряженности и молчания. Отмечается, что форвард Килиан Мбаппе также стал причиной того, что отношения между клубами испортились. 

Ужин – часть протокола всех матчей Лиги чемпионов. Он должен продлиться несколько часов.

Напомним, что Перес также – сторонник Суперлиги, а Аль-Хелайфи изначально выступал против этого проекта.

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