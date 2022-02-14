Бензема хочет сыграть с «ПСЖ», но решение они с Анчелотти примут в последний момент

Участие нападающего «Реала» в первом матче 1/8 финала с по-прежнему под вопросом.

34-летний француз хочет сыграть завтра, однако решение об этом он примет вместе с тренером в последний момент. Карим сегодня прилетел с командой в Париж.

Форвард, не игравший с 23 января из-за мышечной травмы, вчера провел часть занятия в общей группе «сливочных».

Пока нет уверенности, готов ли Бензема сыграть, а если готов, то хватит ли его на все 90 минут.

Сегодня вечером проведет тренировку на «Парк де Пренс», после чего станет понятна степень готовности Бензема.

Карим забил 24 гола в 28 матчах этого сезона и отдал 9 результативных передач. Его статистика – здесь.

Матч «ПСЖ» – «Реал» пройдет 15 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.