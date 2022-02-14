Ральф Рангник: «В 11 из 13 матчей после моего прихода «МЮ» забивал первым, но не во всех победил. Сохранение концентрации – следующий шаг»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о недавних результатах команды.

«Первые таймы пары последних матчей получились очень хорошими – мы ни разу не пропустили. Следующий шаг – сохранение концентрации на физическом, психологическом и тактическом уровнях. Мы слишком легко пропускали голы.

Ситуация понятна. В 11 из 13 матчей после моего прихода «МЮ» забивал первым, но не во всех этих играх мы победили. Очень грустно, что мы не выиграли три последних матча.

Игроки реализуют идеи на поле. Нужно делать это на протяжении всего матча. Это следующий шаг, который нам необходим», – сказал Рангник.

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