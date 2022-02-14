Ральф Рангник: «МЮ» хочет занять 4-е место в АПЛ. Думаю, это лучший результат из тех, что мы можем добиться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями перед перенесенной игрой 18-го тура АПЛ против «Брайтона».

– «Манчестер Юнайтед» нацеливается на 4-е место?

– Сейчас это то, что нужно «Манчестер Юнайтед». Мы хотим занять четвертое место в чемпионате. Думаю, это лучший результат из тех, что мы можем добиться.

Надеюсь, мы выйдем в следующий раунд , но это нелегкая задача. Четвертое место в – это наша цель. Мы должны занять это место, мы нацелены на это.

Проведя здесь 10 или 11 недель, я, конечно, знаю, что нужно для следующего сезона, но еще не пришло время обсуждать это. Я полностью сконцентрирован на завтрашнем дне, потом – на воскресенье, потом – на среде, и на следующей паре недель.

Я полностью сосредоточен на нынешнем составе, на том, чтобы извлечь максимум из этого сезона. После этого мы обсудим шаги, которые предпримем перед следующим сезоном и ближайшей парой лет, – сказал Рангник.

Сейчас занимает 5-е место в АПЛ, на очко отставая от идущего четвертым «Вест Хэма» и имея игру в запасе.