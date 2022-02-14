Гвардиола о будущем в «Ман Сити»: «Я не стану Фергюсоном, не беспокойтесь. Полтора года – большой срок в футболе»

Главный тренер ответил на вопрос о будущем.

– Можете ли вы остаться в «Манчестер Сити» на 10-15 лет?

– Я не стану сэром , не беспокойтесь. Полтора года – большой срок в футболе. Наша гармония помогает: из 20 последних матчей мы выиграли 18 и проиграли один «Лейпцигу», когда нам ничего не было нужно.

Я знаю парней, иногда они разочарованы тем, что получают мало игровых минут. На все остальное просто невозможно жаловаться – физиотерапевты, спортивная наука, все готовы помочь. Так что им не на что жаловаться.

Все-таки в победе или поражении есть элемент случайности, ты не знаешь, что произойдет. Мы вместе, чтобы выигрывать и широко улыбаться. С грустным лицом невозможно выйти на топ-уровень. Все остальное не так важно.

Мы работаем, чтобы предсказывать, что произойдет, но никто не знает ничего. Мы тренируемся, чтобы показывать максимум. Можно отрабатывать оборону при угловых, но пропустить с углового. Важно пытаться показывать максимум и не иметь сожалений, – сказал Гвардиола.

Напомним, срок действующего контракта Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года.