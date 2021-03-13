Гвардиола выиграл 82-й матч в ЛЧ и обошел Моуринью. Лишь у Фергюсона, Анчелотти и Венгера больше

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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию». (2:0; 2:0 – первый матч).

Для главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы это 82-я победа в матчах ЛЧ. Он вышел на чистое четвертое место по данному показателю, опередив Жозе Моуринью, сейчас работающего в «Тоттенхэме».

Больше выигранных матчей, чем у Гвардиолы, лишь у Алекса Фергюсона (102), Карло Анчелотти (89) и Арсена Венгера (86).

Моуринью – лучший тренер XXI века, Лев – 2-й, Гвардиола и Фергюсон – на 3-м месте (IFFHS)

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