Гвардиола обошел Лобановского по числу трофеев за карьеру. Больше только у Фергюсона и Луческу

Главный тренер завоевал 30-й трофей в карьере после победы над «Тоттенхэмом» в финале Кубка английской лиги (1:0).

Благодаря этому он обошел экс-тренера киевского «Динамо» Валерия Лобановского по числу выигранных титулов (29 за 42 года карьеры).

Как сообщает журналист Алексис Мартин-Тамайо, только два тренера опережают Гвардиолу по числу трофеев – , возглавляющий киевское (34 титула за 40 лет работы), и экс-тренер сэр (49 титулов за 39 лет).

Гвардиола самостоятельно начал работать на высшем уровне в июле 2008 года, возглавив «Барселону».

Во главе «Барсы» Пеп провел 247 матчей (14 трофеев), в «Баварии» – 161 (7 трофеев), в «Сити» – 285 (9 трофеев).

«Сити» снова взял Кубок лиги – уже 4-й подряд! Дважды сравнялись с «Ливерпулем» по этим титулам: и в серии, и по сумме