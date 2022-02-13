Матч «ПСЖ» – «Реал» обслужит итальянец Орсато

Стало известно, какие арбитры будут работать на первом матче 1/8 финала между и .

Главный судья – Даниэле Орсато, ассистенты – Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини. Резервный арбитр – Даниэле Киффи. ВАР – Марко Ди Белло, АВАР – Массимилиано Иррати (все – Италия).

Также стало известно, кто назначен на игру между и .

Главный судья – Срджан Йованович, ассистенты – Урош Стойкович, Милан Михайлович. Резервный арбитр – Новак Симович (все – Сербия). ВАР – Марко Фриц, АВАР – Харм Осмерс (оба – Германия).

Оба матча состоятся во вторник, 15 февраля, и начнутся в 23:00 по московскому времени.