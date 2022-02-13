«Реал» может пригласить Почеттино, если Анчелотти не выполнит цели на сезон (L’Équipe)

«Реал» уже долгое время проявляет интерес к , который сейчас работает в .

По данным L’Équipe, мадридский клуб может пригласить 49-летнего специалиста, который близок к уходу из «ПСЖ» летом. Это может произойти, если «Реал» под руководством не выполнит цели на этот сезон.

Отмечается, что в прошлом минимум трижды пытался пригласить Почеттино в команду. Впервые это произошло в 2017 году. Кроме того, «Реал» проявлял интерес к тренеру в январе 2021 года и прошлым летом.

«Реал Мадрид» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Севилью» на 4 очка. Команда выиграла Суперкубок Испании и вылетела из Кубка Испании. В 1/8 финала Лиги чемпионов «сливочные» сыграют с «ПСЖ».