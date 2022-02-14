Дакур о Зума: «Не собираюсь защищать его, но это кошка. Никого не убили. Не видел, чтобы в соцсетях так реагировали на расизм, избиение женщин и детей»

Бывший полузащитник сборной Франции Оливье Дакур высказался о критике в адрес защитника после избиения кошки.

«Я не собираюсь защищать его, этому не может быть оправдания. Но в то же время, это кошка. Зума осудили, он заплатил штраф, лишился спонсора.

Но он никого не убил. Он совершил ошибку и заплатил за нее. И ему нужно продолжать играть в футбол.

Я не видел, чтобы в социальных сетях столько человек защищали избитых женщин и детей, реагировали бы так на дискриминацию и расизм.

Оказывается большое давление со стороны медиа. Курт оступился, он расплачивается за ошибку. Но нужно оставить его в покое, он футболист», – сказал Дакур в эфире Canal+.

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