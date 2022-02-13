Зума должен был выйти в старте «Вест Хэма» на игру с «Лестером». За 15 минут до начала его заменили

«Вест Хэм» встречается с «Лестером» в матче 25-го тура чемпионата Англии.

В стартовом составе «молотобойцев» должен был выйти защитник Курт Зума, который в начале этой недели оказался в центре скандала.

8 февраля в сеть попало видео, в котором француз бьет кошку. Лондонский клуб осудил поведение игрока и оштрафовал его, однако его не стали исключать из состава. В тот же день Зума отыграл 90 минут в матче 24-го тура АПЛ против «Уотфорда» (1:0).

Сегодня главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес вновь поставил его в стартовый состав, несмотря на многочисленные призывы отстранить футболиста. Однако за 15 минут до стартового свистка появилась информация, что Зума в составе заменит Исса Диоп.

Матч «Лестер» – «Вест Хэм» начнется в 19:30 по московскому времени.

Зума серьезно влип из-за видео с кошкой – уже потерял контракт с adidas. Спонсоры угрожают и «Вест Хэму»