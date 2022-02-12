Вице-президент «Вест Хэма» о Зума и кошке: «Оправданий нет, я шокирована. Оштрафовали его на максимально возможную сумму»

Вице-президент высказалась о скандале с Куртом Зума, жестоко обращавшимся со своей кошкой.

«Позвольте мне внести полную ясность – действиям нет никаких оправданий. Я, как и все, кто посмотрел видео, которое получило распространение на этой неделе, была шокирована увиденным.

Поведение Курта никоим образом не соответствовало стандартам и ценностям, которых мы в «Вест Хэме» придерживаемся, и, конечно, ценностям нашей страны, в которой так любят домашних животных.

Позиция клуба по этому вопросу была ясна с самого начала. Мы безоговорочно осуждаем его действия и никогда не будем оправдывать любую форму жестокости по отношению к животным.

Мы действовали максимально быстро и оштрафовали его на максимально возможную сумму», – сказала Брэйди.

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