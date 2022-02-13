Комментатор Киз про Зума и кошку: «Курт не должен играть. Через 2 недели он заработает еще 250 тысяч фунтов. Это позор»

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Каррен Брэйди Курт Зума коты Футбол

Английский комментатор и ведущий Ричард Киз считает, что защитник «Вест Хэма» Курт Зума не должен играть после инцидента с кошкой.

«Это смешно, когда «Вест Хэм» и Каррен Брэйди (вице-президент клуба – прим. Sports.ru) пытаются оправдать Зума.

Нет, это не то же самое, что нарушение правил вождения. За это есть последствия – тебя наказывают на год.

Зума же продолжает играть. Через две недели он заработает еще 250 тысяч фунтов (на такую сумму его оштрафовали – прим. Sports.ru). Это позор. Он не должен играть», – написал Киз в твиттере.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные