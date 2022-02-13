Сунесс о Зума: «Не выпускал бы его до конца сезона. Раз видео в сети, братья думали, что людей оно развеселит»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» высказался по поводу пропуска защитником матча «Вест Хэма» против «Лестера» в 25-м туре .

«Мне его ничуть не жаль. Видео попало в соцсети. Это подталкивает меня к мысли о том, что братья Зума не думали, что в их поведении что-то не так. Они подумали: «О, людей это развеселит». Это во всех смыслах неправильно.

изначально неправильно подошел к этой ситуации. Я бы не выпускал игрока до конца сезона. А если бы я еще был футболистом, то не хотел бы, чтобы в моей раздевалке был такой человек, пока он не проявит настоящее раскаяние.

В этом случае ни его заявление, ни штраф ни о чем не говорят», – сказал Сунесс Sky Sports.

Мойес о Зума и кошке: «Похоже, люди хотят быть судьей и присяжными, хотя есть закон. Судить не вам»