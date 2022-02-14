«Спартак» направил замечания по Fan ID в РПЛ, другие клубы лиги – тоже

и другие клубы РПЛ направили в лигу замечания по возможной реализации закона о введении Fan ID на матчах Премьер-лиги.

Красно-белые, как и еще ряд команд, направили замечания в РПЛ – это сделано по предложению лиги в рамках подготовки к реализации закона.

«Спартак» обращает внимание на последствия, к которым приведет реализация данного закона, информирует «РБ Спорт».

Основной посыл – введение дополнительных мер по идентификации несет в себе риски по снижению посещаемости (болельщики большой группы клубов отказались от посещения матчей после введения Fan ID – на первом матче весенней части, «Спартак» – ЦСКА, не будет фанатов обеих команд) и, как следствие, падению доходов клубов – что в ситуации выправления рынка после ограничения посещаемости в связи с пандемией крайне важно.

Кроме того, москвичи отмечают вероятное ухудшение атмосферы матчей.

Попасть на стадион, в соответствии с новым законом, смогут лишь обладатели «паспорта болельщика».

Ранее РФС сообщил клубам, что Fan ID в РПЛ начнет работать с июля.

Фанаты 15 клубов РПЛ – против Fan ID. Остался только «Ахмат»