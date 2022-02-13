Юри Алберто: «Спартак» – самый принципиальный соперник «Зенита». Смотрел матч, закончившийся 7:1»

Новичок знает, что является принципиальным соперником команды из Санкт-Петербурга.

– Знаешь ли ты, кто главный соперник «Зенита»?

– Знаю! Я смотрел матч со , который закончился со счетом 7:1. Знаю, что именно он самый принципиальный соперник.

Когда мы общались с Клаудиньо, я спросил о главном оппоненте «Зенита», и ответ меня поразил. Основной противник «Интернасьонала» – , у которого синие цвета. А у – красно-белые!

Я думал, что так не бывает, но действительно – теперь мне надо будет защищать синие цвета и играть против красно-белых. Всю красную одежду оставлю в Бразилии, а синюю возьму с собой, – сказал Алберто.