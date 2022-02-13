Юри Алберто: «Спартак» – самый принципиальный соперник «Зенита». Смотрел матч, закончившийся 7:1»

Теги Спартак Зенит Интернасьонал Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Клаудиньо Родригес Юри Алберто Спорт-Экспресс Футбол

Новичок «Зенита» Юри Алберто знает, что «Спартак» является принципиальным соперником команды из Санкт-Петербурга.

– Знаешь ли ты, кто главный соперник «Зенита»?

– Знаю! Я смотрел матч со «Спартаком», который закончился со счетом 7:1. Знаю, что именно он самый принципиальный соперник.

Когда мы общались с Клаудиньо, я спросил о главном оппоненте «Зенита», и ответ меня поразил. Основной противник «Интернасьонала» – «Гремио», у которого синие цвета. А у «Интера» – красно-белые!

Я думал, что так не бывает, но действительно – теперь мне надо будет защищать синие цвета и играть против красно-белых. Всю красную одежду оставлю в Бразилии, а синюю возьму с собой, – сказал Алберто.

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