Юри Алберто: «Не вижу причин, по которым «Зенит» не может побороться за победу в ЛЕ. Хочу выиграть РПЛ»

Нападающий рассказал о целях.

– Какие у тебя командные цели с «Зенитом»?

– Важнее всего то, что происходит сейчас. Я хочу стать чемпионом с «Зенитом» уже в этом сезоне: для меня это может быть первый титул, а для команды – четвертый подряд.

Кроме того, у «Зенита» есть шансы зацепиться за Лигу Европы. Я вижу, насколько мотивированы и сильны мои одноклубники, и не вижу причин, по которым мы не можем побороться за победу в Лиге Европы, – сказал Алберто.

В стыковых матчах за выход в 1/8 финала «Зенит» сыграет с «Бетисом» – 17 февраля дома, 24-го – на выезде.