Гендиректор «Зенита»: «Зимой больше никого приобретать не будем»

Генеральный директор заявил, что клуб больше никого не купит в зимнее трансферное окно.

– Верна ли информация о том, что «Зенит» из-за травмы Деяна Ловрена в экстренном порядке намерен приобрести центрального защитника за рубежом?

– Нет. Зимой «Зенит» больше никого приобретать не будет, – сказал Медведев.

Напомним, что в нынешнее трансферное окно в «Зенит» пришли нападающие и , а также защитник . Кроме того, в аренду был взят защитник Нуралы Алип.