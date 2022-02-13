Гендиректор «Зенита»: «Зимой больше никого приобретать не будем»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб больше никого не купит в зимнее трансферное окно.
– Верна ли информация о том, что «Зенит» из-за травмы Деяна Ловрена в экстренном порядке намерен приобрести центрального защитника за рубежом?
– Нет. Зимой «Зенит» больше никого приобретать не будет, – сказал Медведев.
Напомним, что в нынешнее трансферное окно в «Зенит» пришли нападающие Иван Сергеев и Юри Алберто, а также защитник Арсен Адамов. Кроме того, в аренду был взят защитник Нуралы Алип.