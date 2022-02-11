Сергей Семак: «Алберто нужно прибавить в реализации. Он молодой игрок в плане адаптации, со временем все будет хорошо»

Главный тренер дал комментарий после победы над (2:1) в товарищеском матче.

– Этим матчем против «Брондбю» для «Зенита» заканчивается второй сбор и основная часть подготовки к противостоянию с «Бетисом» в Лиге Европы. Как оцените готовность команды?

– Главное, что мы избежали серьезных травм. К сожалению, есть вопросы в этом отношении. В остальном – нормально поработали, учитывая ситуацию на первом сборе, когда было много травмированных и заболевших.

Сейчас более-менее все работали, смогли сыграть. Задачу-минимум мы выполнили. Какие-то вещи хотели лучше потренировать, но текущая ситуация вносит свои коррективы и нужно жить сегодняшним днем.

– Отсутствие поражений на сборе имеет какое-то значение?

– Побеждать всегда приятно. Сам результат не играет определяющей роли. Важно посмотреть состояние игроков, качество игры тех или иных футболистов и в целом команды.

– Сегодня мы не увидели многих из основы. Значит ли это, что вчера был прототип состава на матч с «Бетисом»?

– Нет, это ничего не значит. Мы смотрим определенные взаимодействия в линиях, между игроками. Нам важно было, чтобы каждый сыграл по 90 минут и подошел в нормальном физическом состоянии к возобновлению сезона.

– Ловрен сегодня пришел на костылях. Что с ним?

– Пока непонятно. Прилетит – сделаем обследование. Тогда станет понятна степень повреждения.

– Алип сегодня забил. Парень явно выглядит вдохновленным.

– Он и раньше забил, и оба гола получились хорошими. Будем работать над обороной, в атаке у него все хорошо.

– Верно ли, что вчера в закрытом матче Одоевский помог выиграть в серии одиннадцатиметровых, отразив удар?

– Да, он отбил один пенальти. Приобретает уверенность с каждым действием. Провел достаточно неплохой матч и в целом на сборах смотрится неплохо.

– Есть ощущение, что команда пока не совсем понимает Юри Альберто.

– Абсолютно все понимают. Вопрос взаимодействия и сыгранности всегда имеет место. Он молодой игрок в плане адаптации.

Но обладает рядом хороших качеств – открывается, имеет моменты. Нужно прибавить в реализации. Со временем все будет хорошо, – сказал Семак.