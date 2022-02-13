Отношения Почеттино и «ПСЖ» ухудшаются, они близки к разрыву. Маурисио – приоритет для «МЮ» (Goal.com)

Будущее главного тренера остается неопределенным.

Как сообщает Goal.com, отношения Почеттино с парижским клубом ухудшаются и близки к разрыву.

Отношения 49-летнего тренера с советом директоров и спортивным директором Леонардо стали напряженными после того, как прошлым летом ему не дали возможности избавиться от ряда игроков первой команды, оставив аргентинца с переполненным составом из 30 футболистов.

Руководство «ПСЖ» также отклонило его просьбу о подписании Танги Ндомбеле из «Тоттенхема» в январе. Клуб также назвал Зинедина Зидана в качестве его потенциальной замены, поскольку их отношения с Почеттино продолжают ухудшаться.

Отмечается, что Почеттино является одним из приоритетных кандидатов на пост тренера . Уход аргентинца из «ПСЖ» может ускориться, поскольку совет директоров, скорее всего, сменит тренера, если тот не одержит победу над «Реалом» в Лиге чемпионов.