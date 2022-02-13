Отношения Почеттино и «ПСЖ» ухудшаются, они близки к разрыву. Маурисио – приоритет для «МЮ» (Goal.com)

Будущее главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино остается неопределенным.
Как сообщает Goal.com, отношения Почеттино с парижским клубом ухудшаются и близки к разрыву.
Отношения 49-летнего тренера с советом директоров и спортивным директором Леонардо стали напряженными после того, как прошлым летом ему не дали возможности избавиться от ряда игроков первой команды, оставив аргентинца с переполненным составом из 30 футболистов.
Руководство «ПСЖ» также отклонило его просьбу о подписании Танги Ндомбеле из «Тоттенхема» в январе. Клуб также назвал Зинедина Зидана в качестве его потенциальной замены, поскольку их отношения с Почеттино продолжают ухудшаться.
Отмечается, что Почеттино является одним из приоритетных кандидатов на пост тренера «Манчестер Юнайтед». Уход аргентинца из «ПСЖ» может ускориться, поскольку совет директоров, скорее всего, сменит тренера, если тот не одержит победу над «Реалом» в Лиге чемпионов.