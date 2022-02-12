Почеттино про 1 удар «ПСЖ» против «Ренна»: «Меня это не волнует. Против «Реала» сыграем с очень хорошим настроем»

Главный тренер «ПСЖ» поделился мнением об игре команды после победы над (1:0) в Лиге 1.

– Вы лишь дважды пропустили за семь матчей в 2022 году. Такая игра в обороне была вашей целью перед «Реалом»?

– Всегда хорошо, когда оборона играет уверенно. Команды, которые берут трофеи, хорошо защищаются. Сухой матч дает нам возможность победить и закончить игру так, как в этот раз ( выиграл благодаря голу, забитому на 93-й минуте – Sports.ru).

– Вы нанесли лишь один удар в створ ворот? Это беспокоит вас?

– Нет, меня это не волнует.

– Вы поработали над физикой в январе. В сегодняшнем матче никто не получил травму. Вы подходите к игре с «Реалом» в хорошем состоянии?

– Да. Мы хорошо поработали со всеми игроками. Против сыграем с очень хорошим настроем, – сказал Почеттино.