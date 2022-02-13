Маурисио Почеттино: «Не верю, что «Реал» проявит такую же дисциплину, как «Ренн» или другие команды Лиги 1»

Главный тренер высказался об игре Лиги 1 против «Ренна» (1:0), а также поделился ожиданиями от матча с в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– – это очень хорошая команда. Они играли очень низко и плотно, было сложно найти возможность взломать этот блок.

Конечно, мы заслужили победу, но было очень сложно. Мы уже думаем о матче с «Реалом», который состоится во вторник.

В матчах против таких хороших команд, как «Ренн», выигрывать нелегко.

– Но это может пойти на пользу. «Реал» тоже иногда действует низким блоком.

– Да, но я не верю, что «Реал» проявит такую же дисциплину, как «Ренн» или другие команды Лиги 1.

Думаю, они будут действовать в похожей структуре, но матч будет совсем другим, – сказал Почеттино.