Почеттино об акции фанатов «ПСЖ»: «Мой посыл – единство. Можно покритиковать, когда сезон закончится»

Главный тренер «ПСЖ» после матча с «Ренном» (1:0) в Лиге 1 прокомментировал акцию болельщиков.

– Говорили ли вы с игроками о недовольстве ультрас?

– Перерыв очень короткий. Мы всегда используем его, чтобы проанализировать ход игры и адаптироваться. Больше у нас нет времени ни на что.

Мы со штабом проводим анализ на 3-4 минуты и используем перерыв, чтобы подготовить замены. Так было и сегодня.

– Как вы справляетесь с такой сложной обстановкой за несколько дней до матча с «Реалом»?

– Мой посыл – это единство. Думаю, в этом нуждается клуб.

Фанаты очень важны для «ПСЖ». У них есть демократическое право выражать свои мысли. Но мы входим в важную часть сезона. Нужно сплотиться, чтобы вместе бороться за достижение целей.

Когда сезон закончится, можно сесть и покритиковать. Это поможет клубу остаться одним из лучших в мире, – сказал Почеттино.

«Наемники, которым переплачивают». Ультрас «ПСЖ» выразили недовольство во время матча с «Ренном»