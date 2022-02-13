«Барса» не объявит о контракте со Spotify в понедельник. Стороны еще улаживают детали

не объявит о соглашении с новым титульным спонсором Spotify завтра, как сообщалось ранее.

Каталонский клуб и компания все еще прорабатывают детали сделки, сообщает журналист Жерар Ромеро. Все под контролем, но окончательное соглашение затягивается.

Напомним, «Барселона» должна получить от Spotify 280 миллионов евро за 3 года. Компания будет титульным спонсором клуба. Также ожидается, что стадион «Барсы» будет называться «Spotify Камп Ноу».

«Барса» нашла нового спонсора – Spotify. Его владелец мечтает купить «Арсенал», дружит с Цукербергом и дает 70 миллионов в год

