«Барса» договорилась со Spotify благодаря вице-президенту по маркетингу. Он дружит с главой компании Эком

скоро объявит о спонсорском контракте с музыкальным сервисом Spotify.

Как пишет Diario Sport, ключевым человеком в этой сделке, который руководил ею с самого начала, был вице-президент по маркетингу Юли Гуйю.

По словам его окружения, Гуйю – близкий друг главы Spotify Даниэля Эка.

Напомним, «Барселона» получит от Spotify 280 миллионов евро за 3 года. Компания будет титульным спонсором клуба.

«Барса» нашла нового спонсора – Spotify. Его владелец мечтает купить «Арсенал», дружит с Цукербергом и дает 70 миллионов в год

