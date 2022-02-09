Лапорта хочет использовать спонсорские деньги от Spotify, чтобы подписать Холанда в «Барсу»

Музыкальный сервис Spotify станет титульным спонсором «Барселоны».

За три года сотрудничества каталонский клуб получит 280 миллионов евро. Кроме того, стадион «Барсы» должны переименовать в «Spotify Камп Ноу».

Как сообщает журналист Алекс Пинтанель, президент «Барсы» хочет использовать спонсорские деньги Spotify, чтобы попытаться подписать форварда дортмундской .

Spotify станет титульным спонсором «Барсы» за 90+ млн евро в год. Мегасделка с бизнесменом, который хотел купить «Арсенал»

