Лапорта хочет использовать спонсорские деньги от Spotify, чтобы подписать Холанда в «Барсу»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы бизнес Жоан Лапорта Эрлинг Холанд Футбол

Музыкальный сервис Spotify станет титульным спонсором «Барселоны».

За три года сотрудничества каталонский клуб получит 280 миллионов евро. Кроме того, стадион «Барсы» должны переименовать в «Spotify Камп Ноу».

Как сообщает журналист Алекс Пинтанель, президент «Барсы» Жоан Лапорта хочет использовать спонсорские деньги Spotify, чтобы попытаться подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда

Spotify станет титульным спонсором «Барсы» за 90+ млн евро в год. Мегасделка с бизнесменом, который хотел купить «Арсенал»
 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные