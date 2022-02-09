Лапорта хочет использовать спонсорские деньги от Spotify, чтобы подписать Холанда в «Барсу»

Музыкальный сервис Spotify станет титульным спонсором «Барселоны».
За три года сотрудничества каталонский клуб получит 280 миллионов евро. Кроме того, стадион «Барсы» должны переименовать в «Spotify Камп Ноу».
Как сообщает журналист Алекс Пинтанель, президент «Барсы» Жоан Лапорта хочет использовать спонсорские деньги Spotify, чтобы попытаться подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
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