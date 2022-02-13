«Плохо быть бедным и проигрывать, но ценности – последнее, что можно терять». Экс-министр высшего образования Испании о «Барсе» и Spotify

Социолог Мануэль Кастельс, ранее занимавший пост министра высшего образования , раскритиковал «Барселону» за подготовку сделки с музыкальным сервисом Spotify.

«Отношение Spotify – это худшее. Если углубляться в лицемерие этого сервиса, то его гендиректор Даниэль Эк удалил оттуда несколько оскорбительных подкастов, но по-прежнему держит на платформе Рогана, говоря о том, что свободу создателей контента нельзя ограничивать. Расистский комик-антиваксер является создателем? Нил Янг возглавил движение музыкантов и художников, которые отказываются от Spotify.

И в этот самый момент «Барса» решает продать рекламу на футболках мужской и женской команд, на тренировочной экипировке, а также права на название «Камп Ноу» компании Spotify, от которой отказываются по всему миру (ведь в этом же дело? нужно быть всемирным брендом).

Это станет имиджевой катастрофой, если ассамблея делегатов не исправит ее. Решение еще не утверждено. Плохо быть бедным и проигрывать, но ценности – последнее, что можно терять. Эти ценности всегда характеризовали «Барсу», этим гордятся каталонцы.

Как минимум я верну членскую карточку. Еще есть время оставаться бедным, но честным, пока Хави и академия не вытащат нас из этого», – написал Кастельс в статье для La Vanguardia.

«Барса» нашла нового спонсора – Spotify. Его владелец мечтает купить «Арсенал», дружит с Цукербергом и дает 70 миллионов в год