Дрогба об интервью Лукаку: «Ромелу взял на себя ответственность. Но он добивается с «Челси» побед, все будет хорошо»

Теги Челси Дидье Дрогба премьер-лига Англия чемпионат мира среди клубов Ромелу Лукаку Футбол

Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба высказался о нападающем Ромелу Лукаку, давшем в конце года резонансное интервью по поводу недовольства ролью в клубе.

«Начав говорить, он взял на себя ответственность и повысил давление. Но он проявил себя, забив важный гол [в финале клубного ЧМ].

Любому футболисту всегда есть что доказывать, любой игрок всегда хочет становиться лучше. Лукаку в важной игре забил гол, который позволил команде выйти вперед, и я очень доволен его выступлением.

Возвращаться в клуб, где ты начинал, тяжело, ты сам увеличиваешь давление на себя. Ты возвращаешься потому, что тебе есть что доказывать. И Лукаку добивается побед [с «Челси»], так что, думаю, все у него будет хорошо.

Когда у нас есть время, мы общаемся, я ему даю кое-какие советы. Но все же это его карьера и его ответственность», – отметил Дрогба.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные