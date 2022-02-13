Дрогба об интервью Лукаку: «Ромелу взял на себя ответственность. Но он добивается с «Челси» побед, все будет хорошо»

Бывший форвард «Челси» высказался о нападающем , давшем в конце года резонансное интервью по поводу недовольства ролью в клубе.

«Начав говорить, он взял на себя ответственность и повысил давление. Но он проявил себя, забив важный гол [в финале клубного ЧМ].

Любому футболисту всегда есть что доказывать, любой игрок всегда хочет становиться лучше. Лукаку в важной игре забил гол, который позволил команде выйти вперед, и я очень доволен его выступлением.

Возвращаться в клуб, где ты начинал, тяжело, ты сам увеличиваешь давление на себя. Ты возвращаешься потому, что тебе есть что доказывать. И Лукаку добивается побед [с ], так что, думаю, все у него будет хорошо.

Когда у нас есть время, мы общаемся, я ему даю кое-какие советы. Но все же это его карьера и его ответственность», – отметил Дрогба.