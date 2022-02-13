Аллегри перед «Аталантой»: «Важный, но не решающий матч за 4-е место. Для «Юве» побеждать – это естественно»

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался накануне матча с «Аталантой» в 25-м туре Серии А.

«Нас ожидает прямое столкновение в борьбе за четвертое место. Это важный, но не решающий матч.

Будет хорошая игра. «Аталанта» за последние годы доказала, что заслуживает бороться за место в топ-4, и она будет рассержена вылетом из Кубка Италии. Нам понадобится провести матч на высоком уровне.

С подписанием Влаховича мы получили игрока, которого нам не хватало. Мы все работаем с совсем другим энтузиазмом теперь. Но я не устаю повторять, что мы еще ничего не добились, для «Ювентуса» выигрывать матчи – это естественно», – сказал Аллегри.

«Аталанта» примет «Ювентус» 13 февраля, начало – в 22:45 по московскому времени.

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