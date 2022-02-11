Аллегри о 2:1 с «Сассуоло»: «Юве» повезло забить в концовке. После быстрого гола Дибалы мы уснули»

Главный тренер подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Италии с «Сассуоло» (2:1).

«Матч уже практически завершался, но нам повезло забить в концовке. Во втором тайме мы создали много голевых моментов и играли хорошо.

После быстрого гола [Дибалы на 3-й минуте] мы уснули, и «Сассуоло» стал наседать, отодвигая нас все глубже в оборону, и в итоге сравнял счет. К концу первого тайма мы наконец проснулись и понеслись в атаку.

После перерыва у нас был правильный настрой, мы заиграли агрессивнее, быстро отвоевывали мяч в единоборствах, и это стало определяющим фактором, тем более против такой команды, как , – сказал Аллегри.