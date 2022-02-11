Аллегри о Влаховиче и Закарии: «Быстро освоились в «Юве», добавив то, чего нам не хватало»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча 1/4 финала Кубка Италии с «Сассуоло» (2:1) высказался о новичках команды форварде Душане Влаховиче и полузащитнике Денисе Закарии.
«Мы довольны Влаховичем и Закарией, они очень хорошие игроки и быстро освоились в команде.
«Юве» стал играть лучше в последнее время, и эти игроки добавили то, чего нам не хватало.
Здорово, что у нас появился Влахович, но ему еще нужно прибавлять, допускать меньше брака, больше использовать свободные зоны, но это нормальный процесс для любого игрока», – сказал Аллегри.