Аллегри о Влаховиче и Закарии: «Быстро освоились в «Юве», добавив то, чего нам не хватало»

Главный тренер после матча 1/4 финала Кубка Италии с «Сассуоло» (2:1) высказался о новичках команды форварде и полузащитнике .

«Мы довольны Влаховичем и Закарией, они очень хорошие игроки и быстро освоились в команде.

«Юве» стал играть лучше в последнее время, и эти игроки добавили то, чего нам не хватало.

Здорово, что у нас появился Влахович, но ему еще нужно прибавлять, допускать меньше брака, больше использовать свободные зоны, но это нормальный процесс для любого игрока», – сказал Аллегри.