Аллегри о Влаховиче и Закарии: «Быстро освоились в «Юве», добавив то, чего нам не хватало»

Теги Ювентус серия А Италия Кубок Италии Массимилиано Аллегри Денис Закария Душан Влахович Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча 1/4 финала Кубка Италии с «Сассуоло» (2:1) высказался о новичках команды форварде Душане Влаховиче и полузащитнике Денисе Закарии.

«Мы довольны Влаховичем и Закарией, они очень хорошие игроки и быстро освоились в команде.

«Юве» стал играть лучше в последнее время, и эти игроки добавили то, чего нам не хватало.

Здорово, что у нас появился Влахович, но ему еще нужно прибавлять, допускать меньше брака, больше использовать свободные зоны, но это нормальный процесс для любого игрока», – сказал Аллегри.

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