Коутиньо о Джеррарде: «Здорово, когда рядом есть человек, который верит в тебя. Он всегда был моим кумиром»

Полузащитник высказался о работе под руководством , с которым они вместе играли за «Ливерпуль».

– До моего перехода мы много разговаривали. Он рассказывал о клубе, у него есть амбиции, фанаты. Конечно, это то, чего я хотел. Я очень быстро принял решение. Теперь я здесь, и сейчас я очень счастлив.

Джеррард хочет давать нам максимум. У нас отличный состав, прекрасные игроки, и мы знаем, что можем оказаться выше, чем то место, где сейчас находимся. Ради этого мы и работаем. Цель Джеррарда – подниматься вверх, день за днем, игра за игрой.

Мы хотим быть на первом месте, пока до этого еще долго, но наша цель – всегда быть на высшем уровне.

Здорово, когда рядом есть человек, который верит в тебя, и, конечно, я и сам в себя верю. Я работаю каждый день, но было очень приятно, когда мы со Стивеном поговорили. Я хочу показать максимум, чтобы отплатить за эту уверенность на поле.

– Джеррард еще мог бы играть?

– Да, конечно! Иногда нам не хватает одного игрока не тренировках, и он выходит на поле. В такие моменты ясно, что он ничего не потерял. Он мог бы играть до сих пор.

Джеррард всегда был моим кумиром, и я счастлив снова поработать с ним, – сказал Коутиньо.