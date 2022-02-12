Коутиньо о «Барсе»: «Не хочу жить прошлым. Я скучал по АПЛ, здесь играют интенсивно. Не так, как в Испании»

Полузащитник «Астон Виллы» высказался о возвращении в .

«Мне здесь действительно нравится. Я скучал по АПЛ и по людям в ней. Они хорошо ко мне относились, и я скучал по этому. Здорово вернуться сюда.

Матчи здесь очень интенсивные, и мне нравится такая игра. Нужно снова адаптироваться, я стараюсь показывать максимум на тренировках, и с точки зрения интенсивности я становлюсь лучше. Думаю, это изменение мне действительно очень нравится.

В Испании играют не так. В «Барселоне» ты обычно больше времени проводишь с мячом, больше контролируешь его, а это разные вещи. Я не хочу жить прошлым. Сейчас я в отличном клубе, и я хочу показать максимум и получать удовольствие от игры в футбол.

Атмосфера на стадионе невероятна, это изумительно. Я очень скучал по АПЛ, потому что атмосфера на стадионах здесь очень напряженная.

Тут люди, которых я встречаю на улицах, очень милы и относятся ко мне с уважением. Я очень скучал по такому. По погоде я не скучал, тут немного холодно, но футбол, клуб и люди здесь очень хороши», – сказал Коутиньо.

За 3 игры в АПЛ 29-летний хавбек забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.