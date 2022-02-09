У Коутиньо 2 гола и 2 передачи в 3 матчах за «Астон Виллу» в АПЛ

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Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо результативно проводит сегодняшний матч против «Лидса» (3:1, перерыв) в 24-м туре АПЛ.

На 30-й минуте бразилец забил, а на 38-й и 44-й отдал результативные передачи на полузащитника Джейкоба Рэмзи.

После перехода в «Астон Виллу» на счету Коутиньо два гола и два голевых паса. Сегодня он проводит третью игру в составе команды. Первый гол после возвращения в АПЛ хавбек забил в матче против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Напомним, Коутиньо арендован «Астон Виллой» у «Барселоны» до конца сезона.

Статистику 29-летнего игрока можно изучить здесь.

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