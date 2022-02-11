Клопп о «Ман Сити»: «Не уверен, что мы в состоянии заставить их напрячься. Нужно побеждать»

Главный тренер после победы над «Лестером» (2:0) высказался о сокращении отставания от , который сейчас лидирует, опережая «красных» на 9 очков и проведя на матч больше.

«Честно говоря, я не уверен, что мы в состоянии заставить их напрячься. Но это не так важно на данный момент. Если бы у нас не было шанса догнать их, это означало бы, что мы не должны пытаться провести свой лучший сезон? Я так не думаю.

В первую очередь мы должны побеждать. «Ливерпуль» – великий клуб, и я не помню такое поражение, на которое все отреагировали бы так: «Да, этот матч можно было проиграть». Ситуация всегда одна и та же: есть игра, мы надеваем футболки и чувствуем, что должны победить. Не всегда получается, но, слава богу, пару раз такое случалось. Вот в какой ситуации мы находимся.

Было очень важно победить «Лестер», потому что нам нужно не только догонять «Манчестер Сити» или что-то такое. Позади – много команд, которые хотят приблизиться. И это тоже очень важная задача», – сказал Клопп.