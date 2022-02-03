Марсело Бьелса: «Понять, как работает мозг Гвардиолы, невозможно. Клоппа раскусить проще»

Главный тренер Марсело Бьелса поделился мнением о и , которые возглавляют и соответственно.

«Гвардиола не тот, кого надо интерпретировать, а тот, кем надо наслаждаться. Когда видишь то, что он делает, получаешь удовольствие.

А если кто-то попробует воспроизвести то, что он делает, это будет очень тяжелой задачей. Для того, чтобы воспроизвести его работу, ее надо интерпретировать, и мне кажется, что понять, как работает мозг Гвардиолы, невозможно, по крайней мере для меня.

Клопп, как мне кажется, это тренер со своим собственным почерком. За игрой его команды тоже очень приятно наблюдать. Но его проще раскусить», – сказал Бьелса DAZN.